Mbappé diz ao Paris Saint-Germain que não quer ficar no clube

O atacante Mbappé comunicou ao Paris Saint-Germain que não quer permanecer no clube, segundo a imprensa espanhola. O atacante tem a intenção de atuar pelo Real Madrid e espera ser liberado ao término desta temporada.

O atleta tem contrato até 2022 e a operação na próxima janela de transferências é vista de maneira complicada do ponto de vista econômico. No entanto, caso o francês permaneça no PSG por mais uma época, sua saída poderá ser sem custos.

Após a vitória do PSG sobre o Bayern de Munique, Leonardo, diretor esportivo, afirmou que os torcedores do clube devem receber novidades nas próximas semanas sobre as renovações de Mbappé e Neymar. No entanto, o destino do camisa sete parece cada vez mais distante.