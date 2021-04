Mbappé já avisou ao PSG qual será o destino para a próxima temporada, diz rádio; veja

Grande alvo do mercado internacional para a próxima temporada, o atacante Kylian Mbappé parece ter tomado uma decisão a respeito do seu futuro.

De acordo com informações do canal de televisão Cuatro e da rádio Cadena SER, ambos da Espanha, o francês vestirá a camisa do Real Madrid na próxima temporada.

Os veículos informam que o atacante, que rejeitou inúmeras ofertas de renovação do Paris Saint-Germain, deve mesmo ser vendido neste próximo mercado de verão europeu.

O craque tem contrato com o clube francês até junho de 2022. Caso não seja vendido neste meio de ano, Mbappé poderá assinar um pré-contrato e deixar o PSG de graça ao final de 2021. O valor de mercado do francês está avaliado em 180 milhões de euros, algo em torno de R$ 1,2 bilhão.

Mbappé está no radar do Real Madrid há alguns anos. A imprensa espanhola informa ainda que o técnico Zidane troca mensagens com o atacante francês e que o comandante pode servir como uma ‘ponte’ para o projeto do time merengue ao craque.

Em breves declarações à imprensa internacional, Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, disse que deve ter novidades a partir da próxima semana, uma vez que trabalha também por uma renovação com Neymar.

Segundo informações vindas da França, a tendência é que Neymar assine um novo contrato com o PSG até 2026, em uma extensão de mais quatro anos de contrato.