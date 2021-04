Mbappé marca duas vezes, PSG vence o Metz, reassume liderança e agora torce por tropeço do Lille contra o Lyon

Depois de golear o Angers por 5 a 0 na Copa da França e avançar à semifinal, o Paris Saint-Germain voltou a campo neste sábado (24), pela rodada 34 do Campeonato Francês. Jogando fora de casa, no Stade Saint-Symphorien, os parisienses venceram o Metz por 3 a 1, com dois gols de Kylian Mbappé.

Com o resultado, o PSG voltou à liderança do Francês, com dois pontos de vantagem sobre o Lille, agora vice-líder, mas que ainda entrará em campo, neste comingo (25), pela rodada. Com isso, a equipe do técnico Mauricio Pochettino precisa torcer pelo menos por um empate dos rivais contra o Lyon, fora de casa, para se manterem na ponta.

Vale lembrar que, se vencer, o Lyon, que atualmente é o 4º colocado da tabela, pode encostar no Lille e subir posições. O Metz, por dua vez, segue sem vencer no campeonato é 9º na tabela, com 43 pontos.

Agora, o PSG volta o foco para a disputa da Champions League. Na quarta-feira (28), no Parque dos Príncipes, em Paris, a equipe encara o Manchester City pelo jogo de ida das semifinais. Já o Metz, só volta a campo no domingo (2), fora de casa contra o Dijon, novamente pelo Francês.

PSG começa melhor, abre placar, mas leva empate

Apesar de um 1º tempo com mais chances para o PSG, o Metz também levou perigo à meta defendida por Keylor Navas. Mas quem começou comemorando foram os visitantes. Logos aos 4 minutos, Mbappé fez um bonito gol e abriu o placar bem cedo para os parisienses. O camisa 7 recebeu um belo lançamento de Ander Herrera, venceu a marcação do Metz e chutou de primeira, na entrada da área, fazendo o 1 a 0.

Aos 15, foi a vez de Neymar aparecer pela primeira vez no jogo. Aos 15 minutos, o brasileiro cobrou falta perigosa, na tentativa de acertar o ângulo direito do goleiro, mas a bola saiu rente à trave, quase tirando tinta.

No minuto seguinte, foi mais uma vez o camisa 10 que levou perigo à meta do Metz. Neymar recebeu a bola no ataque, pela esquerda, e bateu cruzado. A bola saiu pelo lado esquerdo, mas preocupou a defesa da equipe mandante.

Foi então que, a partir dos 28 minutos, o Metz acordou para o jogo. Centonze recebeu pela direita no ataque, limpou a marcação e bateu cruzado. Coube à Navas espalmar para fazer a defesa.

Mbappé e Icardi marcam, e PSG confirma vitória

Na volta para o 2º tempo, os mandantes deram um susto logo de cara no PSG. No primeiro minuto de jogo, Boulaya cruzou da meia-esquerda e Centonze surgiu livre na pequena área e cabeceou nas costas de Kurzawa para o gol. Tudo igual, 1 a 1.

Aos 7 minutos, os donos da casa voltaram a assustar Keylor Navas. A zaga do PSG cortou mal bola dentro da área, e a bola sobrou para Sarr, que finalizou de primeira para mais uma defesa do goleiro constarriquenho.

Mas não teve jeito para o Metz. Mbappé brilhou mais uma vez e ampliou para os parisienses, que ficaram mais uma vez na frente do placar. Aos 13 minutos, o camisa 7 recebeu na entrada da área e chutou forte. A bola ainda bateu na defesa da equipe mandante e enganou o goleiro Oukidja, que levou o segundo gol. 2 a 1.

Aos 35 minutos, Mbappé quase marcou o seu terceiro gol no jogo. Em bela jogada, o camisa 7 tabelou com Neymar, recebeu de volta na área e encobriu o goleiro do Metz. Entretanto, Boulaya salvou em cima da linha, evitando o 3 a 1.

Neymar, por sua vez, saiu aos 36 minutos do segundo tempo para dar entrada a Icardi. O PSG chegou mais algumas vezes com perigo, por exemplo com Leandro Paredes, que acertou bola no travessão.

Aos 37 minutos, porém, Mbappé deu um susto. O camisa 7 tentou drible dentro da área, caiu no chão, pediu atendimento e deixou o campo mancando. No minuto seguinte, voltou ao jogo, mas deu lugar a Draxler aos 41.

Aos 42 minutos, o PSG ainda teve pênalti marcado a seu favor. Icardi foi derrubado na área por Boye e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, o argentino bateu de cavadinha e fechou a partida com vitória por 3 a 1.

Kylian Mbappé marcou 2 gols na vitória sobre o Metz, pelo Campeonato Francês Getty Images

Metz 1 x 3 Paris Saint-Germain

GOLS: Metz: Centonze; Paris Saint-Germain: Mbappé (2x) e Icardi

METZ: Oukidja; Bronn, Kouyaté e Boye; Centonze, Sarr, Maiga, Angban (N’Doram) e Delaine; Boulaya e Iseka (Niane). Técnico: Frederic Antonetti

PSG: Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa (Bakker); Ander Herrera, Leandro Paredes e Verratti; Pablo Sarabia (Di María), Neymar (Icardi) e Mbappé (Draxler). Técnico: Mauricio Pochettino

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

– O PSG venceu seu 3º consecutivo na temporada

– No Francês, a equipe também somou seu 3º triunfo consecutivo

– Mbappé marcou 11 gols nos últimos 8 jogos do PSG

– O camisa 7 agora tem 37 gols em 42 jogos na temporada

– Neymar vem logo atrás, com 14 gols em 24 jogos

– O brasileiro marcou 4 gols nos últimos 10 jogos pelo PSG

– O Metz somou seu 7º jogo consecutivo sem vitória na temporada

– Nos últimos 10 jogos, a equipe só venceu 3 vezes

– No Francês, a último vitória foi no dia 27 de fevereiro, contra o Bordeaux, na rodada 27

Classificação

– Metz: 9º lugar, com 43 pontos

– PSG: 1º lugar, com 72 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 28/04, 16h*, PSG x Manchester City – Champions League

Domigo, 02/05, 10h*, Dijon x Metz – Francês

*horário de Brasília