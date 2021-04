Mbappé preocupa para a Champions? Técnico do PSG responde sobre substituição por problema físico

Apesar da vitória tranquila do Paris Saint-Germain sobre o Metz por 3 a 1 neste sábado pelo Campeonato Francês, a torcida parisiense levou um susto nos minutos finais: Kyllian Mbappé deixou o gramado com problemas físicos. Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino fez questão de deixar claro que ele não imagina ser um problema sério.

“O atleta recebeu uma pancada na coxa, a gente espera que não seja nada de grave. Ele saiu de campo tranquilo, estava calmo. É algo que sempre fica dolorido, mas não deve ser grave e espero que não tenha sido lesão”, afirmou o técnico.

