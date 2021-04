Mbappé sofre lesão na panturrilha e vira desfalque no PSG

O PSG anunciou nesta sexta-feira que Mbappé sofreu uma contratura na panturrilha direita e será desfalque na partida deste sábado, diante do Lens, pelo Campeonato Francês. O atacante sentiu já no duelo contra o Manchester City, na última quarta-feira, pela Champions League.

O jogador não treinou e vai ser poupado nos próximos dias pensando no confronto de volta da competição continental, que acontece na próxima terça-feira, na Inglaterra. Mauricio Pochettino não quer correr nenhum risco com o astro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!