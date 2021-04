MDB nega apoio a Viih Tube no BBB21 e declara torcida para outra sister; saiba qual · .

Após uma brincadeira de Gilberto Nogueira e Arthur Picoli sobre política, os fãs do Big Brother Brasil 21 compararam Viih Tube ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nesta sexta-feira (9), o partido do ex-presidente Michel Temer não concordou o posicionamento e declarou torcida (por suposta afinidade) a outra sister: escolheu Camilla de Lucas como sua “filiada” no reality.

“Ela entra nas discussões para apaziguar a briga, isso é estilo MDB. E sempre se posiciona quando é questionada, isso é ponto de equilíbrio. Portanto, nossa torcida é para Camilla de Lucas. MDB, o partido que mais elegeu candidatos negros e pardos em 2020”, publicou o perfil do partido no Twitter.

O caso teve início quando o Arthur brincou que só votaria em Gilberto caso ele fosse filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em seguida, no Twitter, o usuário Henrique Martins publicou uma imagem na qual o nome de Viih Tube era apresentado com o mesmo design do logotipo do MDB. O partido adaptou a imagem e escolheu Camilla como sua favorita no jogo.

No entanto, o novo posicionamento não agradou a uma parcela dos usuários da rede social. “Estão mais pra Vih Tube, falsos e com opinião que muda de acordo com o status quo”, opinou Amadeu Gomes. “Respeita a Camilla e apaga isso”, pediu Tati Nefertari.

Matheus Pasquarelli, participante do De Férias com o Ex: Celebs 2, criticou a publicação: “Que palhaçada é essa? Ficamos felizes quando o Temer foi preso! Imagina compactuar com vocês, jamais!”. O influenciador também relembrou que a sister riu quando o ex-presidente foi preso, em março de 2019.

Confira os tuítes:

Ela entra nas discussões para apaziguar a briga. Isso é estilo #MDB E sempre se posiciona quando é questionada. Isso é #PontoDeEquilíbrio Portanto, nossa torcida é para @camilladelucas MDB, o partido que mais elegeu candidatos negros e pardos em 2020. ✊🏿💪 https://t.co/Oeab4QIxvppic.twitter.com/fw4HJBW2xn

Respeita a Camilla e apaga isso

Estão mais pra Vih Tube, falsos e com opinião que muda de acordo com o status quo…

QUE PALHAÇADA É ESSA? FICAMOS FELIZES QUANDO O TEMER FOI PRESO! IMAGINA COMPACTUAR COM VOCÊS! Jamais!

Babado do dia: TEMER FOI PRESO KKKKKKK MAAANOO QUE FOFOCA!!!

