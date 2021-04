Marido de Gloria Pires, Orlando Morais desenterrou o boato de que teria tido um caso com Cleo, sua enteada, quando ela tinha apenas 15 anos. “Aquilo doeu demais. Me senti impotente. Porque não era mais comigo nem com a Glória, era com a Cleo, uma adolescente”, lamentou o músico, que é casado com a veterana desde 1987.

Em entrevista ao jornal O Globo, Morais contou qual foi o momento mais difícil que enfrentou durante o casamento com Gloria. O artista relembrou a fake news inventada em 1998 de que estaria se relacionando com a filha de Fábio Jr..

“Pensava na dor que ela estava sentindo. Estou com ela [Cleo] desde os 5 anos, a vi trocar todos os dentes. Achar quem fez aquilo virou minha obsessão”, confessou Orlando. “No tribunal, chamava as pessoas por fora e falava ‘retiro as ações’. Mas ninguém dizia a fonte. Era algo tão malvado”, completou ele.

Questionado sobre como a família lidou com o problema em casa, o músico ressaltou a parceria da mulher. “Gloria falou: ‘que as pessoas sejam loucas, tudo bem, mas a gente entrar na loucura, não, essa bomba vai cair lá fora’. Cleo é minha filha como os outros. Fiz meu testamento com tudo igual”, afirmou o compositor.

“A mentira era bem pensada. Naquele ano, Gloria estava fazendo novela, e eu pegava a Cleo no colégio, ia às reuniões. As pessoas olhavam. Eu poderia matar alguém por causa de um filho. Via a Cleo dormindo e morria por dentro”, afirmou Morais. Orlando também é pai de Antonia e Ana e planeja lançar um disco com as três herdeiras.

Curado da Covid-19

Recentemente, o padrasto de Cleo se curou da Covid-19 após ficar internado para lutar contra a doença. Ainda na entrevista ao jornal O Globo, o astro disse ter se agarrado à Gloria para sobreviver.

“Sou forte, mas foi grave. Meu pulmão não tem inflamação, mas ficou craquelado. Me segurei nos olhos da Glória para não sair de mim. Ficava linkado nela o tempo todo. Mesmo quando ela estava dormindo ou eu tinha que ficar de bruços. O olhar dela era a minha referência. Sentia que minha vida estava ali, que, se desvinculasse, não conseguiria voltar”, contou.

“Nossa ligação independe de tudo. Tô pronto para aceitar a Gloria do jeito que ela vier. Não programei uma pessoa, não desenhei alguém para ter. Ela pode ser ela todo dia, estou aqui para aceitá-la. Falo que não vou encontrar uma pessoa melhor que ela e que ela não vai encontrar alguém melhor que eu, então (risos)”, brincou ele.

“Mesmo se não estivermos juntos, ela é 100% minha, tenho que cuidar. Gosto do que ela é, da loucura dela. É de uma força. Um ser humano pequeninho com tanto talento, generosidade, integridade. E toda aquela liberdade. A mulher nunca posa de nada. No fundo, está ali no chão mesmo. Na hora que você precisa, vira uma guerreira, uma leoa”, finalizou o cantor.