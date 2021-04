Prestes a completar 80 anos nesta segunda-feira (19), Roberto Carlos rejeita a chegada da velhice. “O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho”, declarou o cantor, que ainda afirmou ter muitos sonhos para realizar.

“Eu sou aos 80 anos o mesmo de sempre e chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O momento de aniversário é sempre um momento de muita reflexão, de se pensar muito na vida, no passado, no presente e no futuro”, filosofou o artista em entrevista à coluna de Fábia Oliveira no jornal O Dia.

Recentemente, o “rei” foi vacinado contra a Covid-19 e pretende comemorar seu aniversário em casa, sem aglomerações. O astro também vem pedindo aos seus fãs que se cuidem.

“Eu estarei recebendo esses abraços, esse carinho e todo esse amor à distância, que é como deve ser feito nesse momento. Brindo sempre à saúde, ao amor, à felicidade e às bênçãos do nosso Deus de bondade. Amém”, definiu o músico.

“Quero pedir é que levem a sério, que sigam rigorosamente as orientações das autoridades do setor de saúde. Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social o máximo possível e tomem a vacina. Isso com certeza vai ajudar muito a acabar com esse problema”, disse o veterano.

Defensor da vacina

“Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é que realmente pode orientar o povo, o que deve ser feito em relação à vacina, a importância da vacina. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e, agora, estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar. Vacina, sim!”, concluiu o cantor.

Roberto Carlos terá muito de sua história contada em uma biografia e em documentário. “Um filme sobre a minha vida, dirigido por Breno Silveira, começa a ser rodado no início de 2022 e contando tudo da minha vida, desde que nasci. Vamos contar tudo”, adiantou o “rei”, que também estará na trilha sonora da próxima novela inédita das nove da Globo.

“Tenho um dueto com Liah Soares para a próxima novela das 21h da Globo, Um Lugar ao Sol, de autoria de Licia Manzo. É uma linda canção, com composição da Liah e Iana Marinho, e eu estou muito contente com esse trabalho”, finalizou Roberto Carlos.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia