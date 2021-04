MEC abre nesta terça-feira (6) as inscrições da 1ª edição do Sisu 2021

O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira, dia 6 de abril, o período de inscrição para a 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo para realizar a inscrição encerra na próxima sexta-feira, dia 9. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet

O Sisu é um sistema do MEC por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu seleciona os candidatos com melhor classificação de acordo com suas notas no exame.

Como realizar a inscrição no Sisu 2021?

Nesta edição, a seleção será por meio das notas do Enem 2020. Desse modo, para realizar a inscrição é preciso ter feito todas as provas do Enem 2020. No entanto, o estudante não pode ter zerado a nota da prova de redação. Além disso, não podem se inscrever aqueles que realizaram o exame na condição de “treineiros”. A partir dessa edição, o Sisu utilizará o Login Único do governo federal. Portanto, os candidatos devem criar um cadastro no gov.br com o número de CPF.

De acordo com o edital, no ato de inscrição o estudante poderá optar por até duas opções de vaga e deve especificar a ordem de preferência (1ª e 2ª opção). Além disso, o candidato deve escolher por concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas e com as políticas de ações afirmativas das universidades. Contudo, só é possível escolher uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Durante os três dias de inscrição, a nota de corte dos cursos pode variar e o candidato pode alterar a sua inscrição, caso considere necessário. O resultado, que será em apenas uma chamada, está previsto para o dia 13 de abril. Os estudantes aprovados devem ficar atentos aos informes da instituição escolhida para os procedimentos de matrícula.

Clique aqui para realizar sua inscrição