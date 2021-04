MEC divulga edital do Encceja para pessoas privadas de liberdade

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira, 27 de abril, o edital com as regras para a edição de 2020 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) voltado a pessoas privadas de liberdade (PPL). De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em outubro deste ano.

Devido à pandemia a covid-19, o Encceja para o público geral que estava previsto para acontecer no dia 25 de abril foi adiado. Desse modo, será feito no dia 29 de agosto.

Criado em 2002 com o objetivo de avaliar o conhecimento de jovens e adultos que voltaram a estudar em uma idade já avançada por não conseguirem se formar no tempo adequado. A participação no Encceja não é gratuita e não é obrigatória.

Sobre o Encceja PPL

De acordo com o edital publicado hoje pelo MEC, poderão participar do exame apenas aqueles cujas unidades prisionais e socioeducativas realizarem a adesão, visto as instituições são responsáveis pela aplicação das provas. O período para a adesão das instituições vai do dia 24 de maio até o dia 4 de junho.

As inscrições dos interessados devem ser feitas entre os dias 7 e 18 de junho, por meio de endereço eletrônico do Inep, órgão responsável pelo exame.

Ainda de acordo com o edital, a aplicação das provas será feita em 13 de outubro para aqueles que desejam obter certificado do ensino fundamental. Já o exame para certificação do ensino médio está previsto para o dia 14 de outubro. De acordo com o MEC, para obter o certificado do ensino fundamental é preciso ter 15 anos completos na data da avaliação. Para a certificação do ensino médio, a idade exigida é de 18 anos completos.

Confira mais informações no edital do Encceja PPL.

