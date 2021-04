MEC lança cartilha de orientações para volta às aulas de alunos surdos

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta terça-feira (12) uma cartilha repleta de orientações para a Volta às Aulas de Estudantes Surdos na Educação Básica.

O novo material aborda principais noções, assim como os cuidados primordiais para proporcionar aos alunos surdos um retorno às atividades escolares e aos atendimentos educacionais especializados presenciais de forma segura. Afinal, tudo indica que acontecerá em meio à pandemia de covid-19.

Organizado em tópicos, o documento possui 25 páginas cheio de ilustrações explicativas e informações escritas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Temas abordados

Entre os temas da cartilha está a proteção individual e o uso de máscaras para estudantes surdos. O material leva em conta a importância das expressões faciais para a comunicação afetiva dos surdos e frisa quão as máscaras comuns impedem a leitura facial eficiente.

Além disso, trata-se sobre a capacitação, o aprimoramento de profissionais de educação, assim como a adaptação das salas de aula para atender esse público.

também há tópicos sobre o distanciamento social, a higienização das mãos, além de outras adaptações previstas nos protocolos sanitários para evitar a disseminação do novo coronavírus.

A divulgação do material segue políticas de inclusão, ao divulgar a cartilha ilustrada com recomendações visando o melhor atendimento de estudantes com deficiência auditiva e sinalizantes, surdos, surdocegos, surdos com altas habilidades/superdotação, surdos com deficiências associadas.

Alunos surdos no Brasil

Segundo dados do Censo Escolar Inep 2016, o Brasil tem mais de 32,1 mil estudantes com algum grau de deficiência auditiva, dos quais 21 mil são surdos.

O processo de aprendizagem desses estudantes é norteado pelas políticas de inclusão que estão previstas no Plano Nacional de Educação Especial PNEE de 2020, que tem por objetivo dar mais flexibilidade aos sistemas de ensino nas ofertas de classe em escolas comuns, em especiais e nas bilíngues para surdos, diante das necessidades apresentadas pelos estudantes.