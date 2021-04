MEC lança Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (14) o Relatório Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências (Renabe).

Tal documento traz experiências que trouxeram bons resultados referentes à alfabetização em diversos países.

De acordo com o MEC, o objetivo é proporcionar melhorias nas políticas públicas já existentes e criar novas que tragam benefícios, sobretudo nas práticas de ensino de leitura, escrita e matemática no Brasil.

Não há o que ser comemorado, diz ministro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ressaltou que o avanço do país no que diz respeito à universalização do acesso de estudantes às primeiras séries do ensino fundamental, é preciso respostas diferentes nas avaliações.

Resultados de exames internos, como por exemplo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e externos, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), expõem que a falhas de aprendizagem. Afinal, a maioria dos estudantes nessa fase do ensino não consegue compreender o que lê.

“Quando considerado o assombroso índice de analfabetismo funcional, é perceptível que não há muito a ser comemorado. As crianças estão indo para a escola, mas o aprendizado efetivo tem sido bastante questionável”, analisou o ministro.

Segundo o ministro, é importante dedicar atenção a temas como a formação de professores, elaboração de currículos e materiais didáticos apropriados às diferentes fases de desenvolvimento dos estudantes. Alertou, no entanto, que, diante de situações de crise, é preciso centrar esforços na alfabetização.

“Reconhecendo que o domínio da leitura e da escrita são a chave para o conhecimento em todas as áreas do saber, entendemos que dar centralidade às políticas públicas de alfabetização no processo de melhoria do ensino é escolha sábia e acertada”, disse o ministro.

Relatório

O documento traz os debates mais recentes sobre o tema para ajudar educadores a melhorar a qualidade da alfabetização no Brasil.

O termo “evidências”, usado no relatório, diz respeito a achados de alfabetização que resultam de pesquisas científicas.

“Uma alfabetização baseada em evidências é aquela que emprega procedimentos e recursos cujos efeitos foram testados e se mostraram eficazes”, explica o relatório.