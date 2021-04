Mecenas do Atlético, Menin apoia Cuca e afirma: “Nunca quis o Renato Gaúcho”; ex-Grêmio é pedido da torcida

O técnico Cuca retornou ao comando do Atlético há pouco mais de um mês, período que já é suficiente para ser alvo de críticas da torcida. No final de semana, nem mesmo a virada sobre o Boa, com gol salvador de Guilherme Arana, de pênalti, foi suficiente para ‘abafar’ os questionamentos. Na web, os atleticanos já definiram o favorito para assumir o comando.









Livre no mercado após ser demitido do Grêmio, Renato Gaúcho ganhou a preferência entre os torcedores. O treinador deixou o clube gaúcho na última semana após um trabalho de quatro anos e sete meses, vencendo títulos de peso, como a Copa do Brasil, em 2016, sobre o próprio Galo, e a Copa Libertadores da América, no ano seguinte.

No entanto, o desejo dos atleticanos não é o mesmo de um dos principais mecenas do clube. Em entrevista ao “Superesportes”, o investidor Rubens Menin, da MRV Engenharia, pediu paciência da torcida com Cuca e não se animou com a chance de Renato Gaúcho ser contratado. Desde a saída de Jorge Sampaoli, o desejo do empresário era justamente a volta do técnico campeão da América em 2013.

Menin: apoia permanência de Cuca (Foto: Daniela Veiga / Agência Galo / Flickr do Atlético / Divulgação)



“Vou falar como torcedor: eu nunca quis o Renato Gaúcho, sempre quis o Cuca. A partir do momento da saída do Sampaoli, o Cuca, para mim, era o que tinha de melhor. E continuo achando isso. Julgar um treinador por duas, três semanas de trabalho, é brincadeira. O problema do futebol brasileiro é que a torcida cobra, o clube cede e demite o treinador“, afirmou.

“Treinador tem que ficar dois, três, quatro, cinco anos no clube, senão não faz. Tem que cuidar da base, que tem que interagir com o time principal, conhecer a base, conhecer o clube, os jogadores que estão bem, que não estão (…) O Cuca é competente? Com certeza, tem um currículo excepcional, inclusive no Atlético. Vamos apoiar o Cuca, gente, porque ele é bom. Tem sempre um torcedor mais exaltado que quer demitir o treinador depois que perde um jogo. O torcedor tem que ter um pouco de calma nessa hora“, completou Menin.