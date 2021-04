Medalhão procura novo clube, topa rescindir contrato com Santos e faz exigência para o presidente Rueda

O Santos não estreou bem na Copa Libertadores da América e perdeu em casa para o Barcelona de Guayaquil (EQU), por 2 x 0. Agora, o Peixão precisa buscar um bom resultado longe da Vila Belmiro, contra o Boca Juniors no próximo dia 27. Holan sabe que o time precisa melhorar, mas já deixou claro que não irá mudar o jeito da equipe atuar sempre buscando a bola e atacando o adversário.









Fora de campo, a diretoria santista também tem encontrado uma certa dificuldade para seguir o planejamento traçado para a temporada. De acordo com o portal UOL Esporte, o Peixe procurou o zagueiro Cleber Reis ontem (20) para buscar uma rescisão contratual amigável. O defensor recebe um dos maiores salários do elenco, mas não tem mais espaço no clube.

Por outro lado, o jogador colocou alguns pontos que considera essenciais para se desvincular do Santos. Ainda segundo a reportagem, ele relembrou a relação ruim que tinha com a gestão anterior, que tinha José Carlos Peres como presidente e o vice Orlando Rollo.

A boa notícia é que o zagueiro está disposto a entrar em um consenso para sair do Alvinegro Praiano. O contrato do defensor é válido até 30 de janeiro de 2022. Por isso, o presidente Andrés Rueda entende que o clube economicamente irá sair ganhando com a rescisão contratual, já que deixaria de pagar o salário do atleta durante o ano todo.

Holan não conta com Cleber Reis e já autorizou a diretoria do Peixe a decidir o melhor cenário nesse semestre. O treinador gostaria de ter reforços como opções no grupo, mas entende a situação financeira que o Santos está passando.