Medalhão recebe proposta do México e Holan pede sua permanência

A torcida do Santos tem a esperança que o clube volte a ser organizado, diminua a dívida e tenha receita para investir no futebol. Por outro lado, esse é um processo a médio e longo, precisando ter muita calma sem exigir loucuras para formar um grande elenco. O presidente Andrés Rueda tem se mostrado muito transparente e passado uma imagem bem bacana.

O mandatário assumiu a pasta no começo do ano, já resolveu alguns pepinos e segue trabalhando diariamente para pagar as dívidas que atormentam o Alvinegro Praiano. A principal missão é tirar a punição imposta pela Fifa, que impede o Peixão de inscrever novos atletas e, consequentemente, fechar com reforços no mercado.

Rueda também precisa definir o futuro de alguns jogadores. O meio-campista Sánchez tem vínculo somente até julho e já tem uma proposta em mãos de um clube mexicano. O medalhão pretende ficar no Santos e conversa para estender o vínculo. Contudo, ainda não houve acordo salarial entre as partes e novas reuniões devem acontecer nos próximos dias.

Rueda falou nos últimos dias que pretende oferecer um contrato de produtividade ao uruguaio e espera que ele aceite. O veterano voltou de lesão recentemente e está nos planos do treinador Ariel Holan. O argentino gostaria que ele ficasse nessa temporada por entender que o mesmo é muito importante, dentro e fora de campo.