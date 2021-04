Medalhão reserva no Palmeiras pensa em deixar o clube e Galiotte ‘topa’ negócio em caso de boa oferta

Lucas Lima nunca rendeu o esperado no Palmeiras. Na época, a contratação já não foi unanimidade por tudo que ele tinha falado no Santos, mas a torcida ‘engoliu’ e aceitou o reforço. O meio-campista fez até bons jogos, mas não tem regularidade e é um reserva de luxo nesse momento no elenco do português Abel Ferreira.

No final da semana passada (17), surgiu a notícia de que o medalhão está na mira do Inter Miami, clube de David Beckham, na MLS. A informação é do portal italiano ‘Calciomercato’. As conversas estariam em andamento e o negócio pode ser fechado muito em breve. A diretoria do Verdão está aberta para ouvir propostas de interessados.

Com Higuain e Matuidi em seu elenco, o Inter Miami procura um meia-armador para a criação de jogadas do time comandado por Phillip Neville, ex-lateral/volante que atuou por muitos anos no Manchester United e depois encerrou a carreira no Everton, ambos da Inglaterra. Assim, Lucas é visto como uma boa oportunidade de mercado.

Com 30 anos, o meia está feliz no Palmeiras, mas também não descarta uma saída caso o projeto oferecido seja bom para a sequência da sua carreira. Nas redes sociais, boa parte da torcida do Alviverde torce para que a transação aconteça e o atleta seja realmente negociado.

Lucas Lima tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2022 e seu salário gira em torno de R$ 650 mil, de acordo com o site ESPN. O medalhão está na Academia desde 2018. Por enquanto, o Verdão alega que ainda não recebeu nada concreto do Inter Miami.