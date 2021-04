Medida na Argentina pode mudar horário de estreia do Flamengo na Libertadores

O Flamengo se prepara para a estreia na Libertadores, nesta terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), mas pode mudar de horário.

Isso porque governo argentino anunciou nesta sexta-feira que nenhum evento esportivo pode terminar após as 20h. Com isso, a Conmebol já ligou o alerta sobre a mudança de horário da partida. O jogo do Vélez pelo Campeonato Argentino foi antecipado para as 18h. No entanto, o duelo pela Libertadores ainda não teve sua mudança definida.

Marcelo Cortes/Flamengo

Mesmo que haja a troca de horário, o Flamengo não vai alterar sua programação. A delegação rubro-negra vai viajar neste domingo para Buenos Aires. O time carioca está no grupo G, ao lado de Vélez, LDU e Unión La Calera.