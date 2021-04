Medidas restritivas para combater a COVID em AL já mostram resultados positivos

Após as primeiras semanas de medidas restritivas em todo o estado, que se encontra na fase vermelha dentro do plano de distanciamento social controlado, alguns números já apontam para uma redução em Alagoas.

A principal foi uma diminuição do número de mortes em todas as regiões, com um maior destaque para o sertão do estado que entrou na fase vermelha antes.

Se comparado as últimas semanas epidemiológicas, no sertão foram registadas 22 na penúltima semana e nesse última semana foram 4 óbitos. Em todo estado também houve a redução de 171 para 146, na ultima semana.

Ocupação dos leitos de UTI

Alagoas está com 89% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para Covid-19 ocupados, segundo a última atualização divulgada pela Secretária do Estado de Saúde (Sesau) divulgada neste sábado (3). A taxa de ocupação deste tipo de leito no estado é a 4ª menor do Nordeste e a 8ª, também menor, do País.

Ainda conforme a Sesau, dos 370 leitos de UTIs para tratamento da covid de Alagoas 328 estão com pacientes. Maceió tem um total de 21 leitos disponíveis e mais 21 no interior do estado.

A capital alagoana está com taxa de ocupação de 90%. Arapiraca tem 94%; Coruripe e União dos Palmares estão com 67% dos leitos de UTIs ocupados; Porto Calvo tem 70% e Penedo 60%.

Os municípios de São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios já estão com 100% de ocupação de leitos de UTis.

Por: CadaMinuto