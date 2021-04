Medieval Dynasty traz boas horas de diversão na Idade Média

Na contramão do mundo, games que reúnem a construção e elementos de sobrevivência ganharam cada vez mais espaço no mercado. Digo isto, pois este gênero demanda tempo de jogatina para proporcionar uma realidade perto do apresentado. Mas com a velocidade dos lançamentos no mercado e o tempo escasso esta é uma boa fórmula?

Nos últimos anos tivemos grandes precursores do estilo, como Ark: Survival Evolved, Rust e No Man’s Sky, cada um com seu pano de fundo. Faltava um game que envolvesse o mundo medieval e ele acabou de surgir.

Medieval Dynasty chegou à Steam e já conquistou os fãs do gênero e este que vos fala. O título, que se encontra em acesso antecipado, vem sendo produzido pela Toplitz Productions, que já lançou Lumberjack’s Dynasty, Wild West Dynasty e Farmer’s Dynasty.

O recomeço

A franquia Dinasty ganhou um filho de peso e, se for bem cuidado, tem tudo para ser imponente e conquistar as regiões mais inóspitas do planeta. Você é o filho mais velho de uma família dizimada pela violência da época e tenta seguir sua vida numa nova região. Um local em que o seu tio trouxe brilhantismo. Só que ele também está morto e não deixou herança.

Ao saber que você faz parte de uma linhagem que trouxe prosperidade para a área, todos os moradores te ajudam a seguir rumo ao sucesso. Seu tio te deixou apenas um presente. Um martelo de madeira para construir sua casa e iniciar a maior dinastia já vista na história.

Medieval Dynasty bebe diretamente de uma fonte muito conhecida dos jogos de sobrevivência, o conhecido Fallout 3. O game design segue a premissa do encontrado no excelente título da Bethesda, que encantou por facilitar a complexidade de um jogo de RPG.

Comandos, mapas, orientações e formas de conversa estão totalmente ligadas ao game pós-apocalíptico, só que com uma grande diferença: o enredo e a narrativa são pobres ao extremo. Precisam urgentemente ser repaginados.

Um dos pilares do sucesso da série Fallout se encontra na história e infelizmente isto não foi bem trabalhado em Medieval Dynasty. A impressão que dá é que ela foi simplesmente colocada para cumprir um papel insólito. As conversas são rasas, pouco ilustrativas e enfadonhas.

Isto reflete diretamente nas side quests, que tornam-se repetitivas com pouco mais de 8 horas de jogo. Faltou criatividade para envolver tudo que existe de bom no game, que por sinal, apresenta inúmeras qualidades em outros aspectos.

Visual agradável e muita paciência

Por mais que ainda seja complicado jogar em 4k, devido às quedas de FPS, o jogo roda liso em 1080p e isto já é um grande mérito. As folhagens, o clima e as sombras são muito bem feitas. Vamos torcer para que os personagens, as roupagens e itens, como facas, machados e enxadas, melhorem. Estes pontos possuem poucos detalhes e podem ser mais polidos. Temos a impressão de se divertir em um jogo da nova e antiga geração ao mesmo tempo.

O sistema de craft é simples, mas custoso para se aprender e desenvolver. Prepare-se para cortar muita madeira e matar muitos animais na faca. Este ponto também precisa ser refeito, já que pode afastar muitos jogadores que prezam pelo ritmo em uma aventura Para se ter uma ideia, eu só consegui construir um arco e flecha depois de 7 horas de jogo.

Só que ao mesmo tempo que o sistema de construção chega próximo da simulação, ele apresenta muita falta de tato. Por exemplo, você consegue construir uma casa, mas não tem experiência (XP) suficiente para construir um pequeno banco de madeira. Isto não tem muita lógica.

Outros problemas aparecem na venda de itens. Você sempre negocia produtos por um valor irrisório. Uma faca chega a custar 60, 70 moedas. Caso você for vendê-lo, não passará de 10 moedas.

Em muitos momentos você terá a impressão de estar em um walk simulator. É necessário implementar urgentemente um sistema de viagens rápidas. Você demora cerca de 10 minutos andando para chegar em uma quest secundária. Neste meio tempo é necessário se alimentar e beber muita água para não morrer de fome.

As mecânicas de jogo agradam consideravelmente. Os comandos funcionam de forma precisa, ajudando nas ações e principalmente nas construções. O sistema de desenvolvimento é complexo para quem não está acostumado com este tipo de jogo, mas nada do que o tempo para se acostumar.

Em muitos momentos é difícil entender o que deve ser feito para que você ganhe pontos necessários para desbloquear uma tecnologia. Dê uma boa estudada no menu de opções para entender logo de cara qual a melhor forma de desenvolver seu personagem.

A nova dinastia vem aí?

Seu grande desafio no jogo é construir uma dinastia, mas prepare-se. Para isto acontecer você terá muito trabalho pela frente. Além de ter que construir grande parte do seu assentamento, terá que encontrar uma boa esposa, que o ajudará nos afazeres da casa e principalmente na coleta de itens essenciais para sua sobrevivência.

Encontrar pessoas em outras regiões para fazerem parte da sua tropa será fundamental para combater os inimigos e se proteger dos males da época, principalmente dos ataques de animais selvagens.

Vale a pena?

Medieval Dinasty é uma pedra bruta a ser lapidada e tem tudo para ser um ótimo jogo de construção e sobrevivência na era medieval. Possui excelentes requisitos para transformar o contexto histórico em um excelente imersão. Porém, precisa de muito feedback, muita atenção dos desenvolvedores e foco no jogo, já que ele ainda se encontra em acesso antecipado.

Nota 7,8

“Parece que nossa dinastia vai dar certo por aqui”

Pontos positivos

Uma pedra preciosa a ser lapidada

Craft simples

Ambiente bem feito

Pontos negativos