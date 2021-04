Mega-Sena 2360: Concurso teve sorteio adiado para hoje; entenda o motivo

O sorteio do concurso 2360 da Mega-Sena, que aconteceria nesta quarta-feira (7), foi adiado para hoje, quinta-feira (8). O prêmio está estipulado a pagar aproximadamente o valor de R$ 22 milhões.

Isso acontece pois a Caixa Econômica Federal costuma realizar os sorteios nas quartas-feiras e nos sábados, porém, nesta terça-feira (6), aconteceu o sorteio especial de Páscoa. Confira os números do último concurso, de numeração 2359: 31-32-39-42-43-51.









Um dos ganhadores da Mega-Sena da virada, que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2020, não compareceu para retirar o prêmio no valor de mais de R$162,6 milhões, e o valor foi repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Nesta semana terão 3 sorteios da mega-sena. É a Mega-Semana de Páscoa, com sorteios nos dias: • 06/abr (terça) – concurso 2359;

• 08/abr (quinta) – concurso 2360;

• 10/abr (sábado) – concurso 2361. Daqui a pouco tem palpite#MegaSena#SorteMegaSena#MegaSemanaDePáscoa — SorteMegaSena – A Sorte te Segue De Volta (@SorteMegaSena)

April 4, 2021





A aposta foi feita em São Paulo, pela internet, e o prazo de 90 dias para o ganhador retirar o prêmio terminou no dia 31/3. Com somente dois vencedores para dividir o valor recorde de R$ 325,2 milhões, somente o vencedor de Aracaju apareceu para retirar sua parte.

Não é a primeira vez que isso acontece. Segundo a Caixa Econômica Federal, somente em 2020 um valor de R$ 311,9 milhões ficou sem resgate. Isso engloba todas as modalidades de sorteios, como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca.