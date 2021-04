Mega-Sena 2361: Sorteio pode pagar R$ 27 milhões; saiba onde assistir

O concurso de número 2361 da Mega-Sena acontece neste sábado (10), no Espaço Loterias Caixa, com o valor do prêmio estimado em R$ 27 milhões para quem conseguir acertar todas as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 20h, em São Paulo, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, e pode ser transmitido ao vivo pela RedeTV!. O resultado oficial também ficará disponível no site das loterias.









O último sorteio da Mega-Sena, que aconteceu nesta última quinta-feira (8), viu o prêmio acumular, já que ninguém acertou todas as seis dezenas que foram sorteadas, que foram as seguintes: 10 – 15 – 21 – 24 – 29 – 45.

Neste sábado (10) também acontecem os sorteios da Quina, Lotofácil, Dia de Sorte e Timemania. Eles acontecerão em sequência, começando às 20h. Às 19h, acontece o sorteio do concurso 5554 da Loteria Federal.

Para participar do sorteio da Mega-Sena, a pessoa precisa fazer uma aposta de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas ou no site especial das loterias. A aposta mínima para participar da Mega-Sena custa R$ 4,50, com direito de serem escolhidas 6 dezenas, de 1 a 60. Para poder colocar mais um número na aposta, o valor sobe para R$ 31,50. Caso a pessoa queira apostar todos os 15 números possíveis, o valor fica em R$ 22.522,50.