Mega Sena 2362: Ninguém acerta e prêmio acumula para R$ 40 milhões

O concurso 2362 da Mega-Sena, que aconteceu nesta quarta-feira (14) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, ficou sem ganhadores, e o prêmio acumulou mais uma vez.

As dezenas sorteadas foram 03-20-22-32-35 e 50. Já 41 sortudos acertaram a Quina, e cada um deles receberá R$ 75.848,58. A Quadra teve 3883 apostas vencedoras, e cada um dos ganhadores receberá R$ 1.144,10.









O próximo concurso da loteria de número 2363, acontece no sábado (17), e tem um prêmio estimado em R$ 40 milhões. O sorteio acontece a partir das 20h, em São Paulo, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, e pode ser transmitido ao vivo pela RedeTV!. O resultado oficial também ficará disponível no site das loterias.

Hj vou fazer live conferindo o jogo da mega-sena que foi feito aqui nos comentários. Pode ser um momento histórico em que eu fico milionário, ou mais provavelmente, um momento ridículo em que eu percebo que perdi mais R$4,50 — Robertinho (@_orobertinho)

April 14, 2021





Para participar do sorteio da Mega-Sena, a pessoa precisa fazer uma aposta de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas ou no site especial das loterias. Todas as apostas feitas até as 19:00 da quarta-feira (14) participarão.

A aposta mínima para participar da Mega-Sena custa R$ 4,50, com direito de serem escolhidas 6 dezenas, de 1 a 60. Para poder colocar mais um número na aposta, o valor sobe para R$ 31,50. Caso a pessoa queira apostar todos os 15 números possíveis, o valor fica em R$ 22.522,50.