Mega-Sena 2364: nenhum apostador acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 22 milhões neste sábado (24) | Resultado Mega Sena 2364

O resultado do concurso 2364 da Mega-Sena foi divulgado na última quinta-feira (22), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.









As dezenas sorteadas foram as seguintes: 20 – 33 – 42 – 44 – 51 – 56. Sem nenhum vencedor na quinta-feira, o próximo concurso, de número 2.365, deve pagar nada menos que R$ 22 milhões neste sábado (24).

De acordo com informações do G1, 180 pessoas acertaram a quina e, com isso, cada um terá o direito de receber R$ 8.467,06. Já a quadra contou com 1.719 felizardos e cada apostador será premiado com o valor de R$ 1.266,57.

Mega-Sena 2364: após ninguém acertar as dezenas, prêmio vai a R$ 22 milhões neste sábado (24)

O próximo sorteio da loteria (concurso 2.365) acontece já neste sábado (24) e poderá pagar R$ 22 milhões para algum felizardo.