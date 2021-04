Mega Sena 2365: Concurso pode pagar R$ 22 milhões; saiba como acompanhar o sorteio

A Caixa Econômica Federal realizará neste sábado (24) o concurso 2365 da Mega Sena. O prêmio pode chegar a R$ 22 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas do sorteio, que acontece toda quarta e sábado.

Você poderá acompanhar a realização do sorteio através do canal oficial das Loterias no YouTube, onde ele é transmitido ao vivo a partir das 20h. Também pode assistir pela RedeTV!, mas é preciso verificar na emissora, já que em alguns dias a transmissão não acontece.









O concurso 2364 da Mega Sena aconteceu nesta quinta-feira (22) e poderia pagar um prêmio de até R$ 2,5 milhões. No entanto, o sorteio terminou sem vencedores. Com isso, uma bolada está programada para a próxima rodada da loteria: cerca de R$ 22 milhões.

As dezenas sorteadas foram 20, 33, 42, 44, 51 e 56. Outras 180 apostas acertaram a quina, e irão receber R$ 8.467,06. Mais 1.719 apostas acertaram a Quadra, e vão receber R$ 1.266,57 cada.

Para participar do sorteio da Mega-Sena, a pessoa precisa fazer uma aposta de 6 a 15 números nas lotéricas credenciadas ou no site especial das loterias. Todas as apostas feitas até as 19:00 participarão.