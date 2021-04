Mega Sena acumulada: o próximo sorteio premiará em até R$ 40 milhões

A Mega Sena acumulada mais uma vez essa semana, deixou vários apostadores ansiosos. Como no concurso anterior, o sorteio de número 2.362 não teve ganhador, portanto o prêmio acabou acumulado para sábado (17). Assim, estima-se que o próximo valor gire em torno de R$ 40 milhões.

Concurso 2.362 deixou a Mega Sena acumulada outra vez

Como nenhum apostador teve a chance de acertar as tão esperadas seis dezenas no sorteio, talvez o sortudo, ou sortudos, acertem no próximo sábado (17). O sorteio será feito, como o da noite de ontem, quarta-feira (14) em São Paulo, dentro do terminal Tietê, na Espaço Loterias Caixa.

Estima-se que o prêmio acumulado seja de R$ 40 milhões, portanto, apostadores que forem fazer suas “fezinhas” no concurso 2.363, se preparem. Assim, de antemão, confira agora as dezenas que foram sorteadas ontem: 03 – 20 – 22- 32 – 35 – 50.

O prêmio principal não saiu, mas a quina premiou com R$ 75.848,58 as 41 apostas que foram ganhadoras. Dessa forma, já com relação a quadra, foram vencedoras 3.883 apostas, levando R$ 1.144,10 cada uma.

Como fazer uma aposta na Mega Sena

As apostas na Mega Sena devem ser efetivadas até 19h, seguindo o horário de Brasília, em lotéricas do país todo ou através do site oficial da Caixa. Entretanto, para esses jogos online, acessados seja pelo computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo, é preciso ter mais que 18 anos, efetuar um cadastro, bem como preencher os dados de um cartão de crédito.

As chances de ganhar

As probabilidades de ganhar em cada jogo variam conforme a quantidade de dezenas em que se apostou, assim como no tipo da aposta. Por exemplo, para apostas simples, de somente seis números, o valor é de R$ 4,50. Assim, as chances de levar o grande prêmio é de 1/50.063.860. Ou seja, uma chance em mais de 50 milhões, de acordo com informações repassadas pela Caixa Econômica.

Contudo, as probabilidades para apostas com as 15 dezenas, que são o limite máximo, que têm o valor de R$ 22.522,50, são de 1/10.003. As chances aumentam para uma em 10 mil, algo bem mais considerável.

Grandes prêmios que as Loterias Caixa entregou neste concurso da Mega

O sonho de muitas pessoas em todo mundo é ganhar um prêmio milionário na loteria. Entretanto, a probabilidade não é muito animadora. Depende de sorte, persistência e de uma série de outros fatores.

No entanto, alguns apostadores brasileiros, em três concursos, desde 2015, conseguiram levar para casa mais que R$ 200 milhões. Veja só quais foram os números dos sorteios:

2.150 em 11/5/2019 – Teve um bilhete premiado, recebendo o total dos R$ 289,4 milhões;

2.237 em 27/2/2020 – Teve dois bilhetes premiados, recebendo o total dos R$ 211,6 milhões;

1.764 em 25/11/2015 – Teve um bilhete premiado, recebendo o total dos R$ 205,3 milhões.

Como citado, o próximo sorteio ocorrerá no sábado (17), sendo o concurso 2.363. O evento será transmitido ao vivo à partir de 20h, seguindo o horário de Brasília. Quem optar por acompanhar, pode fazê-lo pelo canal oficial no YouTube, tendo também uma provável exibição simultânea oferecida pela emissora RedeTV! Ademais, os apostadores torcem para que, desta vez, não continue com a Mega Sena acumulada.