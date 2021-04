Mega Sena da Virada: Ganhador reaparece 22 dias após término do prazo

O ganhador do maior prêmio da história da loteria acabou não buscando sua fortuna na tradicional Mega Sena da Virada. O prazo para resgatar o prêmio terminou no dia 31 de março de 2021, 90 dias após o anúncio do vencedor do sorteio. O que não se esperava é que o esse ganhador aparecia 22 dias após o encerramento do período de resgate.

O ganhador da fortuna da Mega Sena da Virada voltou para buscar seu prêmio de R$ 162 milhões, mas apesar da grande divulgação que foi feita nas mídias brasileiras o vendedor acabou chegando um pouco tarde demais. O homem teria procurado o Procon para solicitar o resgate do seu prêmio mesmo fora do prazo.

Importante lembrar que a última edição da Mega Sena da Virada acabou contando com dois vencedores, que no caso precisam dividir a bolada entre eles, que no total era de R$ 325,2 milhões. Um dos ganhadores buscou o prêmio no prazo correto, mas o outro não se tinha nenhuma notícia do paradeiro.

A Caixa deveria ter localizado o ganhador da Mega Sena da Virada?

O suposto ganhador da Mega Sena da Virada teria reaparecido nesta última quinta-feira (22) e rapidamente procurou a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor para requerer o montante. O Procon, assim como já defendia antes do término do prazo, acredita que o correto seria a Caixa ter procurado o vencedor, já que este teria feito a aposta através da internet.

Vale salientar que a aposta realizada através dos meios digitais requer algum tipo de documentação ou até mesmo cartão de crédito na hora do pagamento, que teria a identificação deste vencedor. Com esse argumento, o Procon acha que a Caixa deveria ter identificado o ganhador, já que poderiam ter feito isso.

No momento, o Procon busca informações para apurar se o homem que procurou a instituição de personalidade jurídica realmente se trata do vencedor da Mega Sena da Virada, para só depois decidir a respeito do que fazer em relação ao seu direito ou não de receber fora do prazo. A Caixa, desde o início, não concordou com o posicionamento do Procon.

Divergência entre Caixa e Procon

Segundo o diretor executivo do Procon, Fernando Capez, “A Caixa tem como identificar quem é o ganhador. E queremos apurar se esse consumidor que nos procurou é efetivamente quem venceu o sorteio da Mega Sena da Virada”, afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP. “É inconcebível que a Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique”.

A Caixa se defende com base em um decreto-lei que estabelece o prazo máximo de resgate do prêmio em até 90 dias. A questão é que essa regra foi colocada no ano de 1967, há cerca de 54 anos. Por conta disso, as mudanças em relação a tecnologia possibilitam a instituição bancária de localizar mais facilmente os indivíduos, algo que não era tão simples há cerca de meio século.

Sobre esse tema, Fernando Capez explica que “Se a Caixa tem condições de localizar quem ganhou e não o faz destinando o prêmio para outros fins, isso implica em enriquecimento sem causa do poder público”.

A indagação do Procon vem de encontro ao fato de que este caso ocorrido na Mega Sena da Virada não é isolado. A própria Caixa informou que no ano de 2020 cerca de R$ 311,9 milhões não foram resgatados pelos ganhadores, considerando diversas modalidades diferentes. O caso em questão acaba chamando mais a atenção justamente pelo tamanho do prêmio em si do que pela sua anormalidade.