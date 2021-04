Mega-Sena da Virada: suposto apostador pede ajuda de Procon para receber prêmio de R$ 162 milhões

Antes tarde do que que nunca, já dizia o ditado. O suposto ganhador da Mega-Sena da Virada que perdeu a aposta ganhadora de R$ 162.625.108,22 notificou o Procon para tentar reaver o prêmio. As informações são do Valor Investe.

A Mega-Sena da Virada teve dois ganhadores um de Aracaju (SE) e outro de São Paulo. Este último não tinha retirado o prêmio no prazo de 90 dias conforme propõe o decreto-lei de 1967. Neste ano, porém, não havia internet ou outros meios práticos para identificar o apostador.

“A Caixa tem como identificar quem é o ganhador. E queremos apurar se esse consumidor que nos procurou é efetivamente quem venceu o sorteio”, afirma Fernando Capez, diretor-executivo do Procon-SP, sobre a Mega-Sena da Virada.

“É inconcebível que a Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique. Se a Caixa tem condições de localizar quem ganhou e não o faz destinando o prêmio para outros fins, isso implica em enriquecimento sem causa do poder público”, conclui o diretor.

Mega-Sena da Virada: Caixa já havia sido notificada

Por outro lado, a Caixa foi notificada em março para encontrar o apostador da Mega-Sena da Virada mas afirmou que a responsabilidade não cabia a instituição. A Caixa afirmou que conferia apenas o número do CPF e se o apostador era maior de idade.

Sendo assim, afirmou que a responsabilidade recairia ao apostador. Com isso, o Procon questionou a regra de até 90 dias para retirar o dinheiro.

“A Caixa Econômica Federal não pode se basear em um decreto-lei de 1967, época em que não havia meios de localizar o ganhador”, pontua o órgão.

Onde retirar o prêmio da Mega-Sena?

O prêmio da Mega-Sena pode ser retirado tanto na lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém se o prêmio for maior que R$ 1.903,98, o valor só poderá ser retirado nas agências da Caixa.

Valor da loteria não resgatado em 2020 somam R$ 312 milhões

Não retirar o prêmio é mais comum do que parece. Só no ano passado, por exemplo, um total de R$ 311,9 milhões em prêmios na Mega-Sena deixaram de ser resgatados, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O valor equivale a menos de 6% que o acumulado em 2019.

Já em todo os prêmios como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal o valor não retirado foi de R$ 1, 62 bilhão. Este foi o menor valor dos últimos 5 anos, isso sem levar em conta a inflação.

