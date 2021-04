Meia de 24 anos é oferecido ao Fla, mas R$ 28 milhões ‘pesam’ e Braz deixa caminho aberto para o Grêmio

O Flamengo vem intensificando os trabalhos nos treinamentos para chegar mais preparado visando o confronto na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras. Será o primeiro grande confronto do Mengão nessa temporada e ganhar de um rival direto é considerado essencial para não existir nenhum tipo de pressão nesse semestre.









O elenco campeão Brasileiro de 2020 foi mantido, mas boa parte dos torcedores rubro-negros querem que a direção seja mais ágil no mercado e busque reforços pontuais. Por outro lado, os cartolas do Fla pisam no freio e buscam a oportunidade ideal de negócio, sem precisar realizar grandes investimentos.

Recentemente, o meia-atacante Duvan Vergara, do América de Cali, foi oferecido ao Mais Querido do Brasil. O jogador tem apenas 24 anos e é considerado muito bom jogador, versátil, que pode atuar centralizado no meio, de ponta esquerda ou do lado direito do campo. No entanto, o Flamengo precisaria comprar seus direitos econômicos e, por isso, o eventual negócio não empolgou.

Foto: Getty Images/Pool/Brasil



Os colombianos pedem 5 milhões de dólares (R$ 28 milhões na cotação atual) para ceder o jovem de forma definitiva. O Grêmio também tem interesse no meia para reforçar o time na temporada. Devido aos valores, o Rubro-Negro nem abriu negociação e busca outras opções no mercado.

Rogério Ceni vem conversando diariamente com a diretoria do Fla e gostaria de ter mais alternativas no grupo em algumas posições, mas não faz nenhum tipo de exigência. Entende a realidade do clube e deixa as decisões nas mãos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.