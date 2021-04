Meia do Grêmio sofre lesão grave e DM divulga tempo de recuperação; lesão ocorreu na estreia da Sul-Americana

Depois de ser eliminado na Libertadores e ver Renato Portaluppi deixando o clube, o Grêmio foca em reconstruir pontos que estavam pendentes nas últimas temporadas – como as chegadas de reforços “de peso”. O nome de Douglas Costa, outrora considerado próximo de um acerto, já não é mais tão falado nos bastidores do Tricolor.









Em contrapartida, o Imortal acertou com Tiago Nunes. O técnico estava sem clube desde que deixou o Corinthians e foi apresentado nesta sexta-feira (23). Em seu primeiro contato com a imprensa falando como comandante do Maior do Sul, Nunes afirmou que acertou sua transfarência para o Grêmio pela compatibilidade de ideias da diretoria e sua comissão.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio



Ainda sem assumir o time de forma efetiva, Tiago Nunes já tem um grande problema. O Grêmio confirmou que o meia-atacante Alisson sofreu uma ruptura de alto grau no tornozelo direito. A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo da vitória diante do La Equidad-COL, pela Sul-Americana, na última quinta-feira (22).

A primeira partida sem Alisson será no sábado (24), contra o Ypiranga. O duelo em Erechim marca a estreia de Tiago Nunes à beira do gramado, já com a missão de substituir o jogador. A expectativa do departamento gremista é que o atleta fique longe das atividades por até oito semanas. O camisa 23 deve iniciar sessões de fisioterapia nos próximos dias.

Alisson teve os ligamentos do tornozelo rompido, DM do Grêmio diz que demora 2 meses pra voltar, mas pra quem conhece nosso DM, talvez nem volte esse ano.

April 23, 2021





Além de Alisson, o Grêmio tem os desfalques de Kannemann, Geromel e Maicon. O clube informa que o trio realiza trabalhos físicos. Enquanto isso, Diogo Barbosa que havia sido infectado pela Covid-19, cumpriu período de quarentena, não apresenta sintomas e está à disposição do novo treinador.