Meio-campista amigo de Braz está de saída da China e volta ao Brasil vira alternativa

O Flamengo já está focado no jogo contra o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca. Rogério Ceni deve optar por uma escalação repleta de reservas, tendo em vista que o o Mengão terá uma maratona de jogos e jogará na altitude contra a LDU, pela Copa Libertadores da América.









Com mais dinheiro entrando em caixa, o Rubro-Negro já irá começar a olhar o mercado com mais carinho. Em entrevista ao Globoesporte.com, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já deu a entender que o clube vai sim contratar: “Eu confio muito no taco aqui da Diretoria, a gente tem uma sensibilidade, a gente conhece o mercado bem, na hora certa, a gente vai conseguir fazer as contratações que serão importantes para o Flamengo continuar ganhando esse ano”, explicou.

Nessa quinta-feira (29), o jornalista Rafael Reis escreveu em seu blog no UOL Esporte, que Renato Augusto não deve ter seu contrato renovado com Beijing Guoan, da China. “(…) O contrato de Renato Augusto com o Beijing Guoan termina em dezembro e certamente não será renovado devido à nova realidade econômica do futebol do país asiático, que impôs rígidas regras financeiras e tetos salariais aos clubes”, informou.

Renato é muito amigo de Marcos Braz nos tempos das vacas magras no Flamengo. Os dois, inclusive, foram vistos conversando no carnal de 2020, no Rio de Janeiro. O meio-campista foi revelado pelo Mengão e guarda muito carinho dos tempos da Gávea.

Com 33 anos, o meia ainda acredita que tenha muita lenha para queimar. Como o Fla procura um jogador da posição e esse foi um pedido do próprio Ceni, o medalhão pode ser uma boa alternativa no mercado.