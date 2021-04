Meio-campista especulado no Flamengo fica cotado para deixar o Internacional nessa temporada

O Flamengo tem muitos bons jogadores, mas uma posição que preocupa a torcida e também ao técnico Rogério Ceni é o meio de campo. Tirando os titulares, não há no elenco um jogador que possa atuar mais adiantado no setor. Pepê já chegou a jogar assim, mas ele está de saída para o Cuiabá. O atual treinador flamenguista já pediu um reforço desse perfil para a diretoria do clube carioca.









O grande problema é que o Rubro-Negro não pretende realizar grande investimento em nenhuma contratação nessa temporada. A ideia é encontrar uma oportunidade ideal de negócio e trazer um atleta que esteja disponível no mercado. Após o término da última temporada, houve uma certa especulação que o Mengão estaria querendo o meia Patrick, do Internacional.

No entanto, não houve nada de concreto entre as partes. O medalhão estava em alta no Beira-Rio e era considerado inegociável. Contudo, a situação mudou bastante. Desde a chegada do técnico Ramírez, o jogador tem atuado como ponta-esquerda e está em baixa, com parte da torcida até pedindo para o atleta ficar no banco de reservas em alguns jogos.

A imprensa gaúcha tem debatido sobre o futuro de Patrick, que tem contrato apenas até o final desse ano e poderia assinar um pré-contrato a partir de junho. Assim, chegaria de graça em qualquer outro clube. O Palmeiras estaria de olho na contratação do meia.

Patrick cairia como uma luva no elenco do Flamengo e vale lembrar que ele já falou ser torcedor do Mais Querido do Brasil na infância. Se o CRF procura um negócio extraordinário, essa poderia ser uma boa chance para preencher a lacuna do meio de campo.