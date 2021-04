Melo pontua a rivalidade entre os protagonistas Palmeiras e Flamengo: “não chega a passar da rivalidade com os clubes de São Paulo”

Nas últimas temporadas o futebol brasileiro tem como principais ‘atores’ nas disputas por títulos as equipes do Palmeiras e Flamengo, com elencos competitivos, o que torna o duelo deste domingo (11) um jogo atrativo que envolve os protagonistas das últimas decisões de campeonatos. Entretanto, em entrevista coletiva concedida na véspera da decisão da Supercopa do Brasil entre o Palestra e o Rubro-Negro, Felipe Melo minimizou a rivalidade entre os clubes:









“Sendo sincero, nossos grandes rivais estão em São Paulo. Flamengo é um gigante no cenário nacional e internacional, mas nossos rivais são Corinthians, São Paulo e Santos. É uma rivalidade, mas não chega a passar da rivalidade que entendo com os clubes de São Paulo”, afirmou o volante.

Felipe Melo também traçou um paralelo entre a partida disputada contra o Defensa y Justiça, pela Recopa Sul-Americana e o jogo decisivo contra o Flamengo: “Fizemos dois gols, tomamos um, vencemos. Isso é o mais importante. Se repetir isso, saímos campeões. . Foi o primeiro jogo depois de uma folga de 11 dias. E final de campeonato não se joga, e sim se vence”, pontuou Melo.

Para o capitão do Alviverde de Parque Antártica, o elenco do Palmeiras tem como fator positivo a bagagem adquirida nas três finais que disputou recentemente (Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores): “Vejo o grupo muito preparado, estamos vindo de três finais que vencemos, Libertadores, Copa do Brasil, contra dois grandes times. Não nego que existe a conversa antes do jogo, mas quando a bola rola é normal, todo mundo ciente do que tem que fazer. É por isso que ganhamos os troféus importantes e por isso estamos aqui para jogar uma final importante. Estamos todos preparados”, declarou o camisa 30 do Verdão.