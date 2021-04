Menin agita os torcedores do Atlético ao provocar o Cruzeiro: “Estamos buscando rivais no Brasil”

Considerado o principal empresário e investidor do Atlético, Rubens Menin, em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira (5), falou sobre uma série de assuntos ligados ao clube, principalmente ligados ao planejamento anual.









Dentre os principais, admitiu que o objetivo do Galo para essa temporada é conseguir, pelo menos, um título de grande expressão: “Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Buscamos por um desses três”, cravou o empresário.

Além disso, revelou que o clube é “superavitário” somente com o futebol e, por isso, os investimentos continuarão. Ao exemplificar detalhes do assunto, salientou que apenas empresta dinheiro e nunca teve participação direta em alguma decisão da diretoria.

Empresário está sempre ligado ao Galo – Foto: Reprodução/Twitter Oficial Rubens Menin.



Ao ser questionado sobre possíveis dividas e problemas financeiros, Rubens Menin afirmou que não tem medo de ver o Galo “cruzeirar”, ou seja, viver grave crise financeira como o rival, que se encontra e situação deplorável na Série B.

“Atlético-MG tem patrimônio, está fazendo tudo com muito juízo. É o time da transparência”, cravou Menin, que ainda provocou o rival: “Hoje, em Minas Gerais, o América é o principal rival do Atlético. Time que tem grande estrutura e dirigentes. Mas estamos buscando rivais no Brasil: Flamengo, Palmeiras e Grêmio”, disse, conforme publicou o portal “Uol”.