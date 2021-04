Menin revela novo investimento milionário para o futuro e exalta cinco rivais do futebol brasileiro

Após o empate fora de casa na estreia, o Atlético-MG volta novamente suas atenções nesta terça (27) para o principal objetivo da temporada: a Conmebol Libertadores. Tentando deixar para trás a frustração com o 1 a 1 diante do Deportivo La Guaira, o time do técnico Cuca recebe o América de Cali no Mineirão, às 19h15 (de Brasília).

Será uma SuperTerça de Conmebol Libertadores nos canais Disney e no ESPN.com.br, com direito a jogos de Flamengo, Santos e Palmeiras AO VIVO! O time rubro-negro encara o Unión La Calera-CHI, e a transmissão exclusiva no FOX Sports começa às 19h (todos os horário aqui são de Brasília); na sequência, 21h15 e ainda no FOX Sports, tudo de Boca Juniors-ARG x Santos; no mesmo horário, 21h15, é hora de Palmeiras x Independiente Del Valle-EQU, na ESPN Brasil e no ESPN App. Todas as partidas terão cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E o pós-jogo é no Linha de Passe, 23h25, na ESPN Brasil e no ESPN App.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mesmo com o forte investimento feito no elenco para a disputa da maior competição de clubes da América, o clube ainda deve fazer um novo aporte no futebol em 2021. O novo alvo, no entanto, é outro: a categoria de base.

Em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, Rubens Menin, conselheiro e principal investidor do Galo nos últimos anos, confirmou que o planejamento prevê cerca de R$ 20 milhões injetados na formação de jogadores nas divisões inferiores.

play 1:22 Empresário conversou com o ESPN.com.br sobre o projeto do clube nas categorias de base para formar craques na Cidade do Galo

“O Atlético-MG vai investir esse ano no mínimo R$ 20 milhões no futebol de base. Só investimento. Sem contar a estrutura do que vocês conhecem, que é sensacional. Não adianta ter uma estrutura sem investir. Quantos clubes do Brasil podem investir hoje R$ 20 milhões nas divisões de base? Quase nenhum”, disse Menin.

“E mais, não é só investimento: tem uma estrutura gerencial de primeira qualidade. Essa estrutura gerencial, mais o investimento e mais a estrutura física com certeza vão permitir ao Atlético ter uma das melhores divisões de base do Brasil. E quando falo divisão de base, falo que é melhor que a da Europa. Nós temos mais material humano”.

play 0:59 Empresário conversou com o ESPN.com.br sobre o projeto do clube nas categorias de base para formar craques na Cidade do Galo

Em 2020, ainda sob o comando de Jorge Sampaoli, o clube passou a integrar mais a equipe subv-20 com elenco profissional, principalmente durante treinamentos na Cidade do Galo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Para o empresário, que também patrocina o clube através da construtora MRV, passa pela base o projeto esportivo do Atlético-MG, que tem como ideal voltar a ter ídolos no elenco que foram formados dentro do próprio Galo.

“Vivi na época que veio Cerezo, Paulo Isidoro, Reinaldo, João Leite. Esses caras todos criados nas divisões de base do Atlético. É isso que a gente quer ter de novo. Uma fornalha para criar craques”.

O Atlético-MG é o segundo colocado no grupo H da Conmebol Libertadores, que ainda tem o América de Cali, Deportivo La Guaira e o líder Cerro Porteño.