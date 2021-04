Menino desperdiça pênalti, Palmeiras perde para o Mirassol e se complica no Paulistão

Atual campeão, o Palmeiras corre risco de ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista nesta temporada. Neste domingo, o Verdão perdeu por 2 a 1 para o Mirassol, em casa, pela oitava rodada do torneio. Fabrício e Diego Gonçalves anotaram os tentos dos visitantes. Newton descontou no fim para os mandantes.

Com o resultado, o Alviverde viu a sua situação no Estadual ficar complicada. O clube está na terceira colocação do Grupo C, com 12 pontos, cinco a menos que o Novorizontino, segundo colocado. O líder é o Bragantino, que tem 21. O Leão, por sua vez, está na ponta da Chave D, com 14. Apenas os dois melhores de cada grupo avançam de fase.

O Palmeiras volta a campo agora na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Independiente del Valle, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Mirassol joga na quinta-feira, às 21 horas, contra a Ponte Preta, fora de casa, pela nona rodada do Paulistão.

O jogo – A primeira etapa foi bem movimentada no Allianz Parque. Com o relógio marcando apenas quatro minutos, Esteves aproveitou a sobra de bola na entrada da área e finalizou com muito perigo à esquerda do gol. A resposta dos visitantes saiu aos nove. Daniel Borges cruzou da direita, e Weverton rebateu nos pés de Cássio Gabriel, mas o meia chutou por cima.

A partir de então, os anfitriões cresceram. Com 25 minutos, Giovani partiu pela direita em jogada individual e emendou uma bomba no travessão. No lance seguinte, Rafael Elias ficou cara a cara com Alex Muralha e bateu firme, mas o goleiro executou grande defesa para impedir o gol.

E o tento desperdiçado acabou custando caro. Isso porque, aos 28, Moraes foi lançado pela esquerda e cruzou rasteiro para Fabrício abrir o placar para o Mirassol. Oito minutos depois, quase saiu o empate. Giovani cobrou falta na grande área, e Matías Viña desviou de cabeça, obrigando Muralha a fazer mais uma ótima intervenção.

Na volta do intervalo, a vida do Palmeiras ficou ainda mais difícil. Com apenas dois minutos, Diego Gonçalves recebeu bom lançamento de Oyama, ganhou na corrida de Henri e tocou de cavadinha na saída de Weverton para ampliar o marcador.

Aos 14, o Leão ficou com um homem a menos. Neto Moura cometeu falta dura em Alan Empereur e recebeu seu segundo cartão amarelo na partida. Mesmo assim, o time do interior paulista quase ampliou o placar aos 25. Moraes driblou Viña e Empereur e chutou forte da entrada da área. Weverton, então, voou para fazer grande defesa.

A partir de então, o Verdão partiu para cima. Com 33 minutos, o time de Abel Ferreira teve uma grande chance de descontar. Ernandes interceptou um passe com a mão dentro da área, e o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, no entanto, Gabriel Menino parou em mais uma defesa de Alex Muralha. Na sequência, o arqueiro voltou a brilhar, dessa vez em arremate de Gabriel Silva.

No último lance, ainda deu tempo de Newton descontar, mas a reação palmeirense foi interrompida pelo apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 2 MIRASSOL

Data: 25 de abril de 2021, domingo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Luis Marques e Paulo Cesar Modesto

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Neto Moura e Alex Muralha (Mirassol)

Cartão vermelho: Neto Moura (Mirassol)

GOLS: Newton, aos 49 do 2ºT (Palmeiras); Fabrício, aos 28 do 1ºT, e Diego Gonçalves, aos 2 do 2ºT (Mirassol)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Garcia, Henri (Marcelinho), Alan Empereur e Viña; Fabinho (Wesley), Pedro Bicalho (Gabriel Silva) e Zé Rafael (Gabriel Menino); Giovani, Lucas Esteves (Newton) e Rafael Elias.

Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes (Rafinha); Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel (Lucas Silva); Diego Gonalves (Ernandes), Fabrício (Sousa) e Pedro Lucas (Rafael Silva).

Técnico: Eduardo Baptista