Menino inicia transição e Wesley e Zé Rafael avançam em preparação individualizada

Em preparação para a disputa da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras treinou na manhã desta segunda na Academia de Futebol. A novidade na atividade foi Gabriel Menino, que iniciou o processo de transição física após sofrer lesão no tornozelo direito no treino da última quarta.

O camisa 25 realizou atividades na parte interna do centro de excelência e também no gramado, como mudanças de direção e passes curtos com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Glória a Deus 🙏🏽🤪🤙🏽 https://t.co/gyconUMHMk — Gabriel Menino 🙏🏽🇧🇷🐷 (@gabrielmenino00) April 5, 2021

Wesley e Zé Rafael cumpriram cronogramas específicos e participaram da maior parte das movimentações no gramado. Fora de combate desde o jogo de ida da final da Copa do Brasil, Gabriel Veron passou por programação individualizada e participou de trabalhos em campo reduzido com outro atletas que ficaram de fora do treino tático.

O Palmeiras volta a campo diante do Defensa y Justicia às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-americana, em Buenos Aires, na Argentina.