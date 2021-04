Menino, Veron e Danilo Barbosa participam do último ensaio: veja escalação provável

O Palmeiras está pronto para disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Na manhã deste sábado, os meio-campistas Gabriel Menino e Danilo Barbosa e o atacante Gabriel Veron participaram do último ensaio, realizado no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo, em Brasília.

Após o aquecimento, o técnico Abel Ferreira posicionou o time no gramado e orientou as movimentações planejadas para os diferentes momentos do jogo. O português conversou individualmente com alguns atletas e participou ativamente dos trabalhos.

Na sequência, com todos os atletas no campo ainda posicionados e divididos em três grupos, o elenco realizou um trabalho de passes e transições. Para fechar, alguns jogadores praticaram finalizações de longa e media distâncias, encerrando atividade com cerca de 1h30 de duração.

Recuperado de lesão no tornozelo direito, Gabriel Menino participou da movimentação realizada na véspera da Supercopa do Brasil. Assim como o recém-chegado Danilo Barbosa e Gabriel Veron, que realizam um cronograma individualizado de temporada.

O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo a seguinte escalação para enfrentar o Flamengo: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony.

O jogo único entre Palmeiras e Flamengo está marcado para as 11 horas (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Em caso de empate, o regulamento do torneio que opõe os ganhadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil prevê decisão por pênaltis.