Mercado da bola: Veja o que o Palmeiras pensa sobre os retornos de Borja e Deyverson

O Palmeiras busca no mercado a contratação de um centroavante e aguarda a liberação do New York City (EUA) para acertar com Valentín Castellanos. Além do argentino, o clube tem dois atacantes sob contrato que possuem futuro incerto: Borja e Deyverson.

Tanto Borja, quando Deyverson estão emprestados até junho – o colombiano joga pelo Junior Barranquilla (COL) e vive bom momento, enquanto o ex-camisa 16 atua pelo Alavés (ESP) e não vem passando por uma fase muito boa.

Borja marcou 32 gols em 54 partidas pelo clube desde 2020, sendo 11 deles em 17 partidas em 2021. Já Deyverson tem apenas um gol nesta atual passagem pela equipe espanhola, que se iniciou em setembro. Ainda que não deva permanecer no Alavés, os agentes do jogador entendem que é possível ter novas ofertas na Europa.

Borja em campo pelo Palmeiras. (Foto: Getty Images)



Com altos investimentos para a contratação de Borja (R$ 40 milhões) e Deyverson (R$ 19 milhões), o Palmeiras pensa em recuperar parte do valor investido, mas não descarta retornos

“Quando chegamos em 2020, tanto Borja quanto Deyverson, que são dois atletas que foram reconhecidos pelo trabalho que realizaram, tinham perdido completamente o espaço dentro do clube. Buscamos operações para poder resgatar o que o Palmeiras tinha feito de investimento. Nós vemos o próprio Borja, que desde a temporada passada vem ajudando e muito o Junior Barranquilla. São dois atletas que terminam o vínculo com seus clubes no meio da temporada, e que nós vamos sentar, sim. São duas opções, sim”, afirmou o diretor de futebol Anderson Barros.

“O Borja tem uma relação contratual mais longa, o Deyverson mais curta. Existem interesses em torno desse processo, vontade e planejamento da própria comissão técnica. O processo é fundamental, acreditar nisso é fundamental, mas mais importante que tudo é entender a instituição Palmeiras, que está acima de todos nós”, completou.

Deyverson fez o gol do título brasileiro do Palmeiras em 2018. (Foto: Getty Images)



O técnico Abel Ferreira não esconde o desejo por reforços no setor, já que conta apenas com Luiz Adriano e Rafael Elias no momento. Castellanos é o nome da vez no mercado, mas o New York City está em busca de um substituto antes de liberá-lo para o Verdão.