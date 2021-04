Mercado Livre: Como usar PIX para comprar produtos pelo app ou site

O Mercado Livre, empresa de tecnologia com soluções para o e-commerce através da possibilidade de compra, venda, anúncio e envio de produtos pelos meios digitais, anunciou na última quinta-feira (15) a inclusão do uso do PIX para pagamentos em suas diferentes plataformas, seja pelo site, aplicativo e também no marketplace.

É importante salientar que a partir do anúncio feito pelo Mercado Livre, os clientes que utilizam a plataforma através do site ou aplicativo de comércio online terão a possibilidade de usar o PIX para fazer o checkout dos produtos, que nada mais é do que o encerramento do processo de compra em uma loja virtual.

O sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil (BCB) pode até mesmo substituir os boletos, que são muito utilizados para os pagamentos efetuados pelos clientes no Mercado Livre.

Vantagens do uso do PIX no Mercado Livre

Os dados de venda e o aumento de usuários do Mercado Livre ao longo dos últimos meses mostram o crescimento do comércio eletrônico no Brasil durante a pandemia. Com esse crescimento, a empresa também acabou ganhando força.

Segundo um balanço realizado pela empresa no quarto trimestre de 2020, a maior plataforma de comércio eletrônico existente na América Latina teve um aumento de 71,3% no número de usuários. O Mercado Livre dependeu muito tempo do serviço de entrega dos Correios, mas agora tem desenvolvido alternativas de acelerar a qualidade e o tempo do envio de encomendas.

O uso do PIX no Mercado Livre vai de encontro justamente com essa ideia de diminuição do tempo de entrega que a plataforma oferece. Como se trata de um modo de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, os produtos são postados para entrega com maior rapidez e agilidade, chegando em menor tempo aos clientes.

Além dessa instantaneidade, o PIX também não tem restrição de dias para funcionar, de modo que quem adquirir produtos pode pagar até mesmo nos dias que não forem úteis, como sábados, domingos e feriados. Acaba trazendo uma simplicidade maior para os usuários do Mercado Livre e de qualquer empresa que adota essa funcionalidade.

Importante lembrar que a quantidade de pessoas que utilizam o PIX tem crescido exponencialmente, de maneira que a empresa que não tem esse recurso acaba ficando defasada em relação às tecnologias ligadas às finanças.

Como pagar com PIX

Para pagar no aplicativo do Mercado Livre através do PIX, é importante que o usuário siga os 12 passos a seguir:

Abrir o aplicativo do Mercado Livre; Acesse o produto desejado e vá para “Comprar agora”; Selecionar uma forma de frete disponível; Quando aparecer a mensagem “Como você prefere pagar?”, opte pela opção “com outros meios de pagamento”; Escolher o PIX como forma de pagamento; Acessar a opção de “confirmar compra”; Agora é só copiar o código que aparece na tela e que foi gerado pela plataforma; Acesse o aplicativo do seu banco ou que algum que seja possível pagar com PIX; Ir até à opção PIX deste aplicativo; Escolha o “PIX Copia e Cola”; A partir disso, é só colar o código que foi anteriormente copiado no Mercado Livre; Cheque suas informações e realize o pagamento.

Pelo desktop, é possível pagar na plataforma do Mercado Livre através do PIX utilizando um QR Code. Além disso, a empresa diz que o uso dessa forma de pagamento garante ao cliente os benefícios de devolver produtos em caso de descontentamento ou defeito, no prazo estabelecido pela companhia através do programa Compra Garantida.