Mercado Livre dá chapéu na Amazon e fecha acordo com Flamengo

A briga dos gigantes do E-commerce chegou com força ao futebol. Depois de “namorar” com o Flamengo pelo espaço nas costas do uniforme Rubro-Negro, a Amazon está levando um chapéu do concorrente Mercado Livre.

Nesta terça-feira, o Flamengo postou a seguinte mensagem em sua conta oficial no Twitter: “Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? Segura aí, Nação, que O melhor está chegando no Mengão!”. A postagem veio acompanhada de uma montagem de um urubu carregando uma caixa do Mercado Livre.

Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? kkkkk Segura aí, Nação, que O #MelhorTáChegando no Mengão! pic.twitter.com/7lhnrxBjfR — Flamengo (@Flamengo) April 27, 2021

As costas do uniforme do Flamengo vêm sendo negociadas há várias semanas. A primeira grande empresa interessada foi a Itapemirim, do setor de transporte de passageiros que está lançando sua companhia aérea. As partes chegaram perto do acordo, mas as negociações esfriaram.

A Amazon entrou em cena com um patrocínio pontual na final da Supercopa do Brasil. O Flamengo estampou naquela partida o logo da Amazon Prime Video, serviço de streaming da multinacional.

O sucesso foi tão grande que a Amazon iniciou conversas para um patrocínio mais longo. Os valores seriam em torno de 8 milhões de reais até o fim deste ano. A negociação, portanto, estava no estágio de troca de minutas e discussão de detalhes do contrato.

Então, eis que entra em cena o Mercado Livre com uma proposta de valor superior e prazo mais longo. Segundo informações de bastidores, o valor pode chegar a 30 milhões até o fim de 2022. A diretoria do Flamengo sinalizou positivamente e o contrato então será levado ao Conselho Deliberativo para aprovação.