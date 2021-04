Mercado Pago não cobrará taxa no Pix para pequenos negócios

O Mercado Pago, membro do grupo do Mercado Livre, liberou todas as transações via Pix gratuitamente para pequenos negócios. Agora, microempresários poderão receber transferências instantâneas sem pagar nada pelo serviço. Anteriormente, esses proprietários tinham 30 transações sem custo e, depois, era cobrado uma taxa de 0,99% do valor da venda.

O Pix é um sistema de transferência de dinheiro imediata, podendo ser utilizada 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

A iniciativa beneficia os vendedores do Mercado Pago que recebem pagamento de compras via Pix pelas maquininhas de cartão, ou pelo QR Code disponibilizado pela empresa no ato do pagamento. Com ele, o vendedor consegue gerar um código virtual que funciona como um “código de leitura” para pagamentos de compras específicos.

Entretanto, a novidade gera perda de possíveis recursos ao Mercado Pago, pois antes, taxas poderiam ser cobradas em algum momento do uso da ferramenta. Portanto, a ideia é compensar essa perda com a utilização mais ampla de outros serviços oferecidos pelo grupo.

“Ao zerar a taxa, potencializamos o poder do Pix de gerar mais eficiência de caixa, incremento das vendas e maior rentabilidade para os negócios. Essa decisão irá apoiar milhares de pequenos empreendedores brasileiros que precisam manter seus negócios ativos e a renda de suas famílias em meio à pandemia”, afirma Rodrigo Furiato, executivo sênior da Carteira Digital do Mercado Pago.

Vale ressaltar que outra vantagem do Pix para o vendedor, é a condição imediata em que o dinheiro cai na conta. Isso ajuda no fluxo do caixa e ajuda ainda mais que os consumidores comprem os produtos, visto que o sistema é gratuito e facilitado para pessoas físicas.

