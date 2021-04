Mercado vira a favor do Verdão em negócio por Patrick e Inter busca acerto com Esteves; Ramírez quer empréstimo e torcida faz a festa

Depois de gastar uma bolada nos negócios por Alan Empereur, Viña e Benjamín Kuscevic, o presidente Maurício Galiotte deve usar a verba dos torneios conquistados (Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil) com novas contratações de jogadores de ataque.









A diretoria quer um ‘camisa 9’ com pressa e já vasculha o mercado. Casos de Sebastián Ferreira, do Libertad, Taty Castellanos, do New York City, Juan Dinenno, do Pumas, e Tiquinho Soares, ex-Porto e sem clube. Barros já tem uma carta na manga e deve ser obrigado a usar o ‘plano B’. Abel também gostaria de contar com um novo meia, que pudesse atuar como maestro do time.

O mercado virou a favor do Palmeiras e Patrick, do Inter, entrou em pauta. Isso porque o Colorado procurou o Verdão para consultar a situação de Lucas Esteves. O lateral se tornou, nos últimos meses, um dos principais alvos de críticas da torcida, que parece já ter perdido a paciência com o garoto das categorias de base. A direção, vale ressaltar, já recusou ofertas da Europa pelo jogador.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



A conversa entre os clubes segue acontecendo e o Palmeiras solicita receber um valor em dinheiro para liberar o lateral. O Inter, por outro lado, tenta convencer o Palestra a liberar Esteves sem custos, somente assumindo o seu salário. A informação foi divulgada em primeira mão pelos colegas da Revista Colorada.

O Colorado deixou bem claro que contratação seria por empréstimo com passe fixado ao final do período.