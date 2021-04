Mesa BBB: Caio, João Luiz e convidados revelam seus pódios e arriscam quem será o próximo eliminado do programa | Mesa BBB

A Mesa BBB desta sexta-feira, 23/04, recebeu no estúdio da #RedeBBB Caio e João Luiz, os últimos eliminados do BBB21. Além deles, o ator Rafael Zulu, a atriz Jeniffer Nascimento, o humorista Gui Santanna e o ex BBB Cézar Lima participaram virtualmente do programa. Sob o comando de Rhudson Victor e Bruno de Luca, o fazendeiro e o professor de Geografia falaram sobre os reencontros com familiares e suas trajetórias no programa.