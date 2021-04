Mesa BBB: Rodolffo e convidados relembram trajetória do sertanejo no BBB21, analisam o jogo e as relações dos brothers do Top 10 | Mesa BBB

A Mesa BBB desta quinta-feira, 08/04, recebeu no estúdio da #RedeBBB Rodolffo, o nono eliminado do BBB21, e a influenciadora Thaís Damaso. Além deles, a atriz Fabiana Karla, a cantora Yasmim Santos, Guilherme Napolitano, do BBB20, e o influenciador Ney Lima participaram virtualmente do programa. Sob o comando de Rhudson Victor e Vivian Amorim, os convidados avaliaram a trajetória do sertanejo no reality e comentaram o jogo dos brothers do Top 10..