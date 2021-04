Mesa BBB: Sarah e convidados analisam trajetória da ex-sister e especulam sobre a reta final do BBB21 | Mesa BBB

A Mesa BBB desta quinta-feira, 01/04, recebeu no estúdio da #RedeBBB Sarah, a oitava eliminada do BBB21, e a influenciadora Thaynara OG. Além deles, o ator Rodrigo Fagundes, o autor Wendell Bendelack, e os influenciadores Enaldinho e Isaías participaram virtualmente do programa. Sob o comando de Rhudson Victor e Bruno de Luca, os convidados avaliaram a trajetória da consultora de marketing digital no reality e especularam sobre as estratégias dos brothers na reta final do jogo.