Mesa BBB tem estreia de Bruno de Luca e participação de Sarah; veja os convidados! | Mesa BBB

Com uma nova liderança em jogo e alianças bem definidas no BBB21, assunto não vai faltar.

A Mesa BBB promove semanalmente – toda quinta-feira, ao vivo – um debate ainda mais amplo com eliminados, ex-BBBs e influenciadores. Tudo será assunto no programa: passando pelas estratégias do jogo, barracos do programa, posicionamentos e relacionamentos entre participantes. Ana Clara Lima, Rhudson Victor e Vivian Amorim também se revezam no comando da atração, que vai ao ar no Gshow. Não dá para perder, né?