Mesa BBB: Thaís analisa nova liderança de Viih Tube, monta pódio sem a ex-aliada e comenta relações com Fiuk e Juliette no BBB21 | Mesa BBB

A Mesa BBB desta quinta-feira, 15/04, recebeu no estúdio da #RedeBBB Thaís, a décima eliminada do BBB21, e a atriz Ana Hikari. Além delas, o autor Daniel Ortiz, as atrizes Aline Dias, Lívian Aragão e o inflenciador Pedrito participaram virtualmente do programa. Sob o comando de Rhudson Victor e Bruno de Luca, os convidados avaliaram como será a nova liderança de Viih Tube, montaram seus pódios e comentaram assuntos marcantes relativos à passagem de Thaís pela casa.