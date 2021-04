Mesmo com a saída de Renato, Rafinha consegue agir nos bastidores e já tem grande influência no elenco do Grêmio

Rafinha chegou ao Grêmio a pedido de Renato Portaluppi. O treinador é fã do estilo de jogo do lateral e fez força para Romildo Bolzan Júnior fechar um acordo salarial com o jogador. Para surpresa de muita gente, logo depois, a eliminação na Copa Libertadores da América culminou na saída do comandante do clube gaúcho após anos vitoriosos e muito marcantes.









A partir daí, já houve diversas especulações dando fala que o medalhão também poderia rescindir contrato com o Tricolor Gaúcho. De forma imediata, ‘Rafita’ negou qualquer possibilidade e disse que estava focado em fazer história com a camisa gremista. Internamente, a presença do atleta já vem fazendo um enorme sucesso.

De acordo com o portal UOL Esporte, Rafinha já entrou na lista com Maicon, Geromel e Kannemann de maiores lideranças do elenco. Como sempre fez em outros clubes, o lateral conseguiu cativar o atleta com seu jeitão sempre alegre e de bem com a vida. A sua influência já tem sido notada nos bastidores e o jogador já conseguiu conquistar os mais jovens também.

Não foi coincidência que na Sul-Americana, o defensor já tinha sido capitão. O Grêmio só tem a ganhar com a contratação de um atleta desse nível, que foi campeão por onde passou e está obcecado para levantar e tatuar mais troféus pelo corpo. Sem a Liberta, o Imortal precisa dar a volta por cima e ganhar pelo menos um grande título novamente.

Ainda segundo a reportagem, a dedicação nos treinos e o empenho no dia a dia geram vários elogios no CT do Tricolor Gaúcho. Nas redes sociais, a torcida também tem gostado das atuações de Rafinha e espera que ele ajude o time a ir longe nessa temporada.