Mesmo com a volta de Curry, Hawks vence Warriors

Mesmo com a volta de Stephen Curry, Atlanta Hawks vence Golden State Warriors. A equipe californiana tem sofrido com a ausência de seu principal astro, que perdeu seis dois últimos nove jogos. Já o time de Atlanta contou com uma bela atuação de Danilo Gallinari, que anotou 25 pontos ao sair do banco. Outro fator para a vitória do Hawks foi o duplo-duplo de Clint Capela, com 18 rebotes e 24 pontos.

No encontro dos times de Los Angeles, o Clippers triunfou sobre o Lakers. Na partida sem sustos, Marcus Morris liderou em pontos, com 22. A partida ficou marcada por muitas perdas de posse de bola (39). Com a prolongada falta de suas estrelas, o Lakers já caiu para a quinta posição no Oeste.

Liderado por Zach Lavine e Nikola Vucevic, Chicago Bulls bate Brooklyn Nets. Chicago volta a vencer depois de uma complicada sequência de seis derrotas seguidas. Desta vez, a vitória veio contra o Brooklyn, que não contou com a presença de James Harden, com dores na coxa.

(23-27) Golden State Warriors 111 x 117 Atlanta Hawks (26-24)

Destaques

Golden State

Stephen Curry: 37 pontos e cinco rebotes

Kelly Oubre: 20 pontos, 11 rebotes e três tocos

Andrew Wiggins: 16 pontos e cinco rebotes

Atlanta

Danilo Gallinari: 25 pontos e dez rebotes

Clint Capela: 24 pontos e 18 rebotes

Lou Williams: 15 pontos

Trae Young: 13 pontos

(31-19) Los Angeles Lakers 86 x 104 Los Angeles Clippers (33-18)

Destaques

Lakers

Montrezl Harrell: 19 pontos e seis rebotes

Talen Horton-Tucker: 16 pontos e cinco rebotes

Marc Gasol: 11 pontos e 3-3 nas bolas de três pontos

Clippers

Marcus Morris: 22 pontos, sete rebotes e 4-5 nas bolas de três pontos

Kawhi Leonard: 19 pontos, dez rebotes e oito assistências

Paul George: 16 pontos e sete rebotes

Luke Kennard: 15 pontos

(34-16) Brooklyn Nets 107 x 115 Chicago Bulls (20-28)

Destaques

Brooklyn

Kyrie Irving: 24 pontos e 15 assistências

Jeff Green: 21 pontos, 4-6 nas bolas de três pontos

Landry Shamet: 13 pontos

LaMarcus Aldridge: 11 pontos e três tocos

Chicago

Zach LaVine: 25 pontos e cinco assistências

Nikola Vucevic: 22 pontos e 13 rebotes

Tomas Satoransky: 19 pontos, 11 rebotes e 8-10 nos arremessos de quadra

Thaddeus Young: 12 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

(17-33) Orlando Magic 109 x 119 Denver Nuggets (31-18)

Destaques

Orlando

Chuma Okeke: 19 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Wendell Carter: 17 pontos, cinco assistências e 3-4 nos arremessos de quadra

Terrence Ross: 19 pontos e quatro assistências

James Ennis: 17 pontos, cinco assistências e 3-4 nas bolas de três pontos

Denver

Aaron Gordon: 24 pontos, sete rebotes e 10-13 nos arremessos de quadra

Jamal Murray: 22 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Michael Porter: 20 pontos e 12 rebotes

Nikola Jokic: 17 pontos, nove rebotes e seis assistências

(24-23) Memphis Grizzlies 116 x 100 Philadelphia 76ers (34-16)

Destaques

Memphis

Jonas Valanciunas: 16 pontos, 12 rebotes e 8-11 nos arremessos de quadra

Dillon Brooks: 17 pontos e cinco rebotes

Grayson Allen: 15 pontos e cinco rebotes

Desmond Bane: 14 pontos e seis rebotes

Philadelphia

Tobias Harris: 21 pontos e oito rebotes

Shake Milton: 14 pontos

Paul Reed: dez pontos

(25-24) Charlotte Hornets 86 x 116 Boston Celtics (25-25)

Destaques

Charlotte

Terry Rozier: 22 pontos, sete rebotes e quatro assistências

Devonte’ Graham: 11 pontos, quatro rebotes e seis assistências

Miles Bridges: dez pontos e cinco assistências

Boston

Jayson Tatum: 22 pontos, oito rebotes e quatro assistências

Jaylen Brown: 17 pontos e seis rebotes

Robert Williams: 16 pontos e oito rebotes

Evan Fournier: 17 pontos, seis assistências e 5-6 nas bolas de três

(22-27) New Orleans Pelicans 122 x 115 Houston Rockets (13-36)

Destaques

New Orleans

Lonzo Ball: 27 pontos, quatro rebotes, nove assistências, três roubos de bola e 8-15 nas bolas de três (recorde pessoal)

James Johnson: 18 pontos, sete rebotes e quatro tocos

Steven Adams: 12 pontos e 11 rebotes

Willy Hernangomez: 15 pontos, 12 rebotes e 7-7 nos arremessos de quadra

Houston

Kelly Olynyk: 26 pontos e oito rebotes

Jae’ Sean Tate: 19 pontos e cinco rebotes

Christian Wood: 15 pontos e 12 rebotes

Sterling Brown: 12 pontos e quatro rebotes