Mesmo com mais posse de bola, Corinthians vê dificuldades contra River Plate-PAR

O Corinthians fez mais um jogo questionável na temporada, dessa vez contra o River Plate-PAR, no empate por 0 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana, nessa quinta-feira. Mesmo tendo mais a bola e trocando mais passes, o número de finalização entre as equipes foi equilibrado.

A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini teve 70% de posse de bola no Estádio Defensores Del Chaco, e finalizou 10 vezes, sendo quatro no alvo. Já o River, com uma média de 30% de posse, quase igualou em finalizações, com nove, sendo duas no alvo, segundo o Footstats.

🇵🇾 River Plate 0 x 0 Corinthians 🇧🇷#SulAmericana ⏳ Posse de bola: 30% x 70% ✅ Passes certos: 117 x 577 💥 Finalizações: 9 x 10 🎯 Finaliz no alvo: 2 x 4 ▸ Com 1/5 dos passes certos, paraguaios finalizaram quase o mesmo que o SCCP 😱 Dificuldade enorme em criar! pic.twitter.com/DkSGDT0Ljk — Footstats I2A (@Footstats) April 23, 2021

A diferença entre passes certos também foi grande, com o Timão completando 577, contra 117 do River. Tendo o domínio das ações em grande parte do jogo, o Corinthians não conseguiu criar muitas ocasiões de gol e ainda permitiu finalizações ao adversário, que chegou a chutar uma bola na trave na reta final de jogo.

O próximo jogo do Corinthians será um clássico contra o Santos, domingo, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Pela Sul-Americana, o próximo confronto será contra Peñarol-URU, na próxima quinta, em São Paulo. A equipe uruguaia é líder do grupo E, com três pontos.